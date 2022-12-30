Марочко: Киев отправил отряды иностранных бойцов под Артемовск и Соледар

«В противовес нашим наступающим порядкам украинское командование дополнительно направило в район Артемовска и Соледара отряды быстрого реагирования, состоящие исключительно из иностранцев», — отметил военный.

По словам Марочко, Киев отправил на это направление мобильные группы с оружием НАТО на бронеавтомобилях Hummer. Координация отрядов с командованием ведется через переводчиков, которые есть в каждой группе, поскольку бойцы общаются между собой в основном на английском языке, пишет РИА ФАН.

Между тем советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара, напоминает Ura.ru.

