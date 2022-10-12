В ЛНР заявили о выходе украинского МЧС из города Часов Яр

Подразделения МЧС Украины покинули город Часов Яр в Донецкой народной республике, который остается под контролем Киева. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

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«Украинские подразделения МЧС покинули населенный пункт Часов Яр. Также отмечается массовый отток местного населения», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Ранее офицер НМ ЛНР заявил об упаднических настроениях украинских военнослужащих на линии боевого соприкосновения. По словам Марочко, после российских массированных ударов по территории Украины противник осознал, что у него нет надежного тыла, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДНРЛНР
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