В ЛНР заявили о выходе украинского МЧС из города Часов Яр
Подразделения МЧС Украины покинули город Часов Яр в Донецкой народной республике, который остается под контролем Киева. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«Украинские подразделения МЧС покинули населенный пункт Часов Яр. Также отмечается массовый отток местного населения», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Ранее офицер НМ ЛНР заявил об упаднических настроениях украинских военнослужащих на линии боевого соприкосновения. По словам Марочко, после российских массированных ударов по территории Украины противник осознал, что у него нет надежного тыла, пишет RT.
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