В ЛНР заявили о стягивании дополнительных сил ВСУ в район Артемовска

Украинское командование подтянуло дополнительные силы в район Артемовска. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

Минобороны заявило об успехе наступления в районе Артемовска

«В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие пополнения для Вооруженных формирований Украины», — отметил офицер.

По словам Марочко, большую часть бойцов направили в зону активных боевых действий, чтобы восполнить потери украинской армии. Остальные военные пока находятся в резерве командования, пишет «Свободная пресса».

Ранее офицер НМ ЛНР заявил, что положение ВСУ в районе Артемовска ухудшается из-за успехов российской армии на этом участке, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ВСУЛНРСпецоперация
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