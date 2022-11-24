В ЛНР заявили о планах ВСУ возобновить наступление на Сватово и Кременную

«ВФУ (вооруженные формирования Украины. - НСН) планируют возобновить полномасштабные наступления на Сватово и Кременную в течение ближайших пяти-семи дней. Это время нужно для восполнения потерь в штурмовых подразделениях, формирования ударных групп и проведения боевого слаживания», — написал Марочко.

Офицер отметил, что за это время установится стабильно минусовая температура. По словам Марочко, это поспособствует продвижению колесной и гусеничной техники.

