В ЛНР заявили о планах ВСУ возобновить наступление на Сватово и Кременную

Украинские войска планируют возобновить наступление на населенные пункты Сватово и Кременную в Луганской народной республике в течение недели. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Марочко заявил, что украинские войска отказались от планов наступления на ЛНР

«ВФУ (вооруженные формирования Украины. - НСН) планируют возобновить полномасштабные наступления на Сватово и Кременную в течение ближайших пяти-семи дней. Это время нужно для восполнения потерь в штурмовых подразделениях, формирования ударных групп и проведения боевого слаживания», — написал Марочко.

Офицер отметил, что за это время установится стабильно минусовая температура. По словам Марочко, это поспособствует продвижению колесной и гусеничной техники.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУЛНР
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