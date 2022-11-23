Марочко заявил, что украинские войска отказались от планов наступления на ЛНР

Украинские войска отказались от планов полномасштабного наступления в Луганской народной республике из-за больших потерь, плохой погоды и сложностей с поставками боеприпасов. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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«Из-за неблагоприятных погодных условий, большого числа потерь, нарушений поставок боеприпасов, вышестоящее украинское командование отказалось от полномасштабных наступательных действий по направлению ЛНР», — написал офицер в своем Telegram-канале.

Как отметил Марочко, сейчас продолжаются «плановые локальные боестолкновения» для выявления бреши в обороне, а также позиционные бои, пишет RT.

Накануне Марочко сообщил об обстреле села Меловатка в ЛНР. В результате серьезные повреждения получило здание школы, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУЛНР
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