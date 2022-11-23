Марочко заявил, что украинские войска отказались от планов наступления на ЛНР

«Из-за неблагоприятных погодных условий, большого числа потерь, нарушений поставок боеприпасов, вышестоящее украинское командование отказалось от полномасштабных наступательных действий по направлению ЛНР», — написал офицер в своем Telegram-канале.

Как отметил Марочко, сейчас продолжаются «плановые локальные боестолкновения» для выявления бреши в обороне, а также позиционные бои, пишет RT.

Накануне Марочко сообщил об обстреле села Меловатка в ЛНР. В результате серьезные повреждения получило здание школы, отмечает РИА ФАН.

