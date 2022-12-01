«Успехи союзных войск на краснолиманском и купянском направлении заставляют украинское командование бросать в бой элитные резервы. В зоне ответственности Народной милиции ЛНР отмечена дополнительная переброска личного состава аэромобильных 80-й, 81-й бригад, а также 95-й ОДШБр (95-я отдельная десантно-штурмовая бригада. - НСН)», — рассказал военный в беседе с ТАСС.

Марочко пояснил, что такое решение связано с угрозой прорыва линии обороны украинских войск и провальными попытками штурма позиций российской армии, пишет «Свободная пресса».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы РФ отбили атаки ВСУ на донецком и краснолиманском направлениях, напоминает Ura.ru.

