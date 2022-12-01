В ЛНР заявили о переброске элитных резервов ВСУ на краснолиманское и купянское направления
Украинское командование перебрасывает элитные бригады на краснолиманское и купянское направления, опасаясь прорыва своей линии обороны. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«Успехи союзных войск на краснолиманском и купянском направлении заставляют украинское командование бросать в бой элитные резервы. В зоне ответственности Народной милиции ЛНР отмечена дополнительная переброска личного состава аэромобильных 80-й, 81-й бригад, а также 95-й ОДШБр (95-я отдельная десантно-штурмовая бригада. - НСН)», — рассказал военный в беседе с ТАСС.
Марочко пояснил, что такое решение связано с угрозой прорыва линии обороны украинских войск и провальными попытками штурма позиций российской армии, пишет «Свободная пресса».
Ранее стало известно, что Вооруженные силы РФ отбили атаки ВСУ на донецком и краснолиманском направлениях, напоминает Ura.ru.
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