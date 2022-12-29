В ЛНР заявили о наращивании сил ВСУ и укреплении позиций под Северском

По словам военного, в районе населенного пункта разведка установила передвижение дополнительной дежурной батареи ВСУ в составе трех 155-мм буксируемых гаубиц M777, пишет RT.

«Также выявлено проведение работ по инженерному дооборудованию позиций западнее этого населенного пункта с установкой на них новых огневых средств и бронетехники», — указал Марочко.

Ранее офицер НМ ЛНР заявил, что украинские войска рассматривают кременское направление как возможное для атак, напоминает РИА ФАН.

