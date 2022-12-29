В ЛНР заявили о наращивании сил ВСУ и укреплении позиций под Северском

Украинская армия наращивает силы и средства, а также дооборудует позиции в районе города Северск в Донецкой народной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

Марочко заявил, что потери ВСУ при штурме на западе ЛНР превысили 170 человек

По словам военного, в районе населенного пункта разведка установила передвижение дополнительной дежурной батареи ВСУ в составе трех 155-мм буксируемых гаубиц M777, пишет RT.

«Также выявлено проведение работ по инженерному дооборудованию позиций западнее этого населенного пункта с установкой на них новых огневых средств и бронетехники», — указал Марочко.

Ранее офицер НМ ЛНР заявил, что украинские войска рассматривают кременское направление как возможное для атак, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияВСУЛНРДНР
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