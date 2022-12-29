В ЛНР заявили о наращивании сил ВСУ и укреплении позиций под Северском
Украинская армия наращивает силы и средства, а также дооборудует позиции в районе города Северск в Донецкой народной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
По словам военного, в районе населенного пункта разведка установила передвижение дополнительной дежурной батареи ВСУ в составе трех 155-мм буксируемых гаубиц M777, пишет RT.
«Также выявлено проведение работ по инженерному дооборудованию позиций западнее этого населенного пункта с установкой на них новых огневых средств и бронетехники», — указал Марочко.
Ранее офицер НМ ЛНР заявил, что украинские войска рассматривают кременское направление как возможное для атак, напоминает РИА ФАН.
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