В ЛНР заявили о срыве вывода мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке
Посол Луганской народной республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник в своём Telegram-канале заявил, что вывод мирного населения с территории завода «Азот» в Северодонецке полностью сорван противником.
Начальник гарнизоннной службы Народной милиции ЛНР Александр Никишин рассказал, что 15 июня в 8:10 из миномёта, а затем из танка, украинская сторона начала обстрел точки эвакуации, которая была назначена возле ангара.
«Утром около 7 часов вышел дедушка 74 года, вышел один... Гражданским на территории предприятия никто не объявлял, что сегодня будет вывод. В данный момент движения никакого нет», - добавил он.
Ранее руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что представители Украины попросили ВС России организовать гуманитарный коридор с завода «Азот» в Лисичанск, сообщает телеканал «360».
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