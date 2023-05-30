В ЛНР заявили, что ВСУ самовольно оставили позиции на Краснолиманском направлении
Украинские военные самовольно оставили позиции в районах населенных пунктов Невский и Макеевка. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На Краснолиманском направлении после нанесенного удара ВС РФ ... отмечено самовольное оставление украинскими боевиками позиций», — цитирует офицера РИА Новости.
По словам Марочко, командование ВСУ узнало о происходящем, на данный участок оперативно перебросили дополнительные силы.
Ранее офицер рассказал, что ВСУ покинули часть затопленных сильными дождями позиций на Купянском направлении, напоминает телеканал «360».
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