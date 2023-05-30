В ЛНР заявили, что ВСУ самовольно оставили позиции на Краснолиманском направлении

Украинские военные самовольно оставили позиции в районах населенных пунктов Невский и Макеевка. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Генерал ВСУ предупредил о дальнейшем продвижении российской армии после Артемовска

«На Краснолиманском направлении после нанесенного удара ВС РФ ... отмечено самовольное оставление украинскими боевиками позиций», — цитирует офицера РИА Новости.

По словам Марочко, командование ВСУ узнало о происходящем, на данный участок оперативно перебросили дополнительные силы.

Ранее офицер рассказал, что ВСУ покинули часть затопленных сильными дождями позиций на Купянском направлении, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУЛНР

Горячие новости

Все новости

партнеры