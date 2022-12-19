В ЛНР заявили, что ВСУ на краснолиманском направлении перешли на атаки на гражданских джипах

«Ввиду дефицита у вооруженных формирований Украины артиллерийских боеприпасов и тяжелой бронетехники украинское командование все больше делает акцент на легких быстрых боевых группах, передвигающихся на гражданских джипах, модифицированных под установку на них минометов и крупнокалиберных пулеметов», — отметил Марочко.

По словам офицера, подобные «кочующие огневые средства» работают вдоль естественных укрытий, прикрывая пехоту противника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за последние сутки российские военные достигли успехов на донецком, южнодонецком, купянском и краснолиманском направлениях, напоминает телеканал «360».

