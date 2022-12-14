Марочко: ВСУ не хватает транспорта в условиях бездорожья

Украинская армия в зоне боевых действий испытывает острую нехватку транспорта. Об этом рассказал офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

В ЛНР заявили, что Киев готовит диверсии на Сватовском направлении

«В связи дефицитом гусеничной и колесной военной специальной техники украинская армия все больше использует гражданский транспорт, который не приспособлен для передвижения в условиях активных боевых действий и бездорожья», — отметил офицер в беседе с РИА Новости.

Марочко указал, что проблемы с военной логистикой замедляют скорость поставки боеприпасов ВСУ, мешают оперативно эвакуировать раненых, доставлять бойцов на позиции, отмечает RT.

Ранее офицер НМ ЛНР заявил, что из-за военных неудач ВСУ готовят диверсии на Сватовском направлении, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУЛНР
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