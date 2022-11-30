Марочко заявил, что командиры ВСУ считают необоснованными атаки на Сватово

Как отметил офицер со ссылкой на данные разведки, дислоцирующееся на сватовском направлении украинское командование направило руководству рапорты, в которых просит разъяснить распоряжения.

«Постоянные потери, недостаточное количество боеприпасов, материальных средств, вооружения и техники для выполнения боевого распоряжения по взятию под контроль Сватова вынудили командиров штурмовых подразделений написать рапорты вышестоящему руководству, в которых они просят разъяснить и обосновать расчет сил и средств при планировании операции», — сообщил Марочко в беседе с ТАСС.

Также командиры ВСУ просят разъяснить целесообразность дальнейших наступательных действий при отсутствии необходимых ресурсов, пишет RT.

Накануне офицер НМ ЛНР сообщил, что ВСУ не смогли реализовать наступление на сватовском участке линии соприкосновения, напоминает телеканал «360».

