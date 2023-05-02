В ЛНР заявили, что потери ВСУ на отдельных направлениях за неделю удвоились

По словам офицера, потери ВСУ увеличились на Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях, пишет RT.

«В два раза в автомобильной технике (с 53 до 102), в личном составе практически на одну тысячу украинских боевиков и наемников (до четырех тысяч)», — отметил Марочко в беседе с ТАСС.

Кроме того, противник потерял 11 гаубиц Д-20, 7 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50, отмечает телеканал «360».

