В ЛНР заявили, что потери ВСУ на отдельных направлениях за неделю удвоились
Украинские войска за прошедшую неделю потеряли на некоторых участках фронта вдвое больше сил и техники, чем неделей ранее. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам офицера, потери ВСУ увеличились на Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях, пишет RT.
«В два раза в автомобильной технике (с 53 до 102), в личном составе практически на одну тысячу украинских боевиков и наемников (до четырех тысяч)», — отметил Марочко в беседе с ТАСС.
Кроме того, противник потерял 11 гаубиц Д-20, 7 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50, отмечает телеканал «360».
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