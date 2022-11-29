В ЛНР заявили, что погода и нехватка сил мешают ВСУ эвакуировать раненых

Погода и нехватка сил значительно затрудняют эвакуацию украинских раненых военнослужащих на Купянском и Красно-Лиманском направлении. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

СМИ сообщили о больших потерях ВСУ под Артемовском

«Специализированная техника, которая в основном сейчас колесная, не справляется с поставленными задачами. Нарушена логистика — плохие погодные условия не позволяют им (украинским эвакуационным бригадам. — НСН) выехать в места, где большое скопление раненых», — отметил Марочко.

По словам офицера, из-за этого в рядах ВСУ растет количество санитарных потерь. Марочко подчеркнул, что количество раненых и убитых на указанных направлениях заметно выросло, и украинская сторона испытывает нехватку специалистов-медиков. Кроме того, отмечается также нехватка мест в госпиталях, пишет «Свободная пресса».

Ранее офицер НМ ЛНР сообщил, что после ударов российской армии энергомощности на Украине выведены из строя более чем на 60%, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры