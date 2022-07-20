Посол ЛНР заявил о готовящейся провокации украинских войск в Славянске

Украинские силовики готовят провокации в Славянске. Об этом сообщил посол России в Луганской народной республике Родион Мирошник.

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По словам дипломата, местные жители заметили в нескольких районах города бойцов, переодетых в российскую форму и с георгиевскими лентами, отмечает телеканал «360».

«Вояки разгуливаются по городу, чувствуют себя вольготно, позируют перед местными жителями. В Славянске союзных войск пока нет, и подходить к таким ряженым просто опасно», — написал посол ЛНР в своем Telegram-канале.

Мирошник добавил, что киевские власти уже анонсировали «отлов коллаборантов» и пророссийского населения на прифронтовой территории; не исключено, что украинская сторона устроит постановочные «зверства» военных.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:УкраинаВСУЛНР
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