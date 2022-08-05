Посол ЛНР: Союзные силы зашли в Артемовск

МЧС России доставило в Донбасс почти 60 тысяч тонн гуманитарной помощи Координационный центр в Стамбуле начал проверку судна, которое отправится в порт Украины за зерном Посольство России призвало США прекратить критику приговора в отношении американской баскетболистки Грайнер В центре имени Гамалеи дали прогноз по развитию ситуации с коронавирусом