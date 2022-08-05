Посол ЛНР: Союзные силы зашли в Артемовск

Союзные силы России и республик Донбасса вошли в Артемовск (Бахмут). Об этом сообщил посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник.

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«ЧВК Вагнера и союзные силы зашли в Артемовск», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

По словам посла, на улицах города идут бои, пишет RT.

Ранее военный корреспондент Алексей Борзенко в беседе с телеканалом «360» заявил, что Соледар и Артемовск — последняя линия обороны украинских войск на «Донбасской дуге», и в скором времени союзные силы выбьют противника с этих территорий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассУкраинаЛНР
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