Посол ЛНР: Союзные силы зашли в Артемовск
Союзные силы России и республик Донбасса вошли в Артемовск (Бахмут). Об этом сообщил посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник.
«ЧВК Вагнера и союзные силы зашли в Артемовск», — написал дипломат в своем Telegram-канале.
По словам посла, на улицах города идут бои, пишет RT.
Ранее военный корреспондент Алексей Борзенко в беседе с телеканалом «360» заявил, что Соледар и Артемовск — последняя линия обороны украинских войск на «Донбасской дуге», и в скором времени союзные силы выбьют противника с этих территорий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru