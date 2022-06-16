Глава ЛНР заявил, что силы республики зашли на территорию завода «Азот»

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что о сроках освобождения химического комбината «Азот» в Северодонецке говорить пока преждевременно, сообщает ТАСС.

В ЛНР заявили о блокировании укрывшихся на заводе «Азот» украинских боевиков

По его словам, подразделения ЛНР зашли на территорию предприятия, однако полностью выбить оттуда вооруженные украинские формирования пока не получается.

«Территория Северодонецка, жилые кварталы и районы, освобождены, наши подразделения контролируют эту территорию. Но, к большому сожалению, территория завода «Азот», промзона пока что не под контролем... Мы поставленной цели достигнем, для этого нужно время», - подчеркнул Пасечник.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что киевские власти сорвали эвакуацию мирного населения с комбината «Азот» в Северодонецке, сообщает RT.

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Фото: sd.ua
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