Глава ЛНР заявил, что силы республики зашли на территорию завода «Азот»
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что о сроках освобождения химического комбината «Азот» в Северодонецке говорить пока преждевременно, сообщает ТАСС.
По его словам, подразделения ЛНР зашли на территорию предприятия, однако полностью выбить оттуда вооруженные украинские формирования пока не получается.
«Территория Северодонецка, жилые кварталы и районы, освобождены, наши подразделения контролируют эту территорию. Но, к большому сожалению, территория завода «Азот», промзона пока что не под контролем... Мы поставленной цели достигнем, для этого нужно время», - подчеркнул Пасечник.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что киевские власти сорвали эвакуацию мирного населения с комбината «Азот» в Северодонецке, сообщает RT.
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