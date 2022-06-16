Глава ЛНР заявил, что силы республики зашли на территорию завода «Азот»

По его словам, подразделения ЛНР зашли на территорию предприятия, однако полностью выбить оттуда вооруженные украинские формирования пока не получается.

«Территория Северодонецка, жилые кварталы и районы, освобождены, наши подразделения контролируют эту территорию. Но, к большому сожалению, территория завода «Азот», промзона пока что не под контролем... Мы поставленной цели достигнем, для этого нужно время», - подчеркнул Пасечник.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что киевские власти сорвали эвакуацию мирного населения с комбината «Азот» в Северодонецке, сообщает RT.