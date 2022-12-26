В ЛНР выявили в рядах ВСУ бойцов из 30 стран

Военные Луганской народной республики за месяц выявили присутствие бойцов из более чем 30 иностранных государств, которые участвуют в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Об этом сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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«В ходе мониторинга радиочастот в зоне ответственности второго армейского корпуса на линии боевого соприкосновения выявлено присутствие иностранных граждан», — рассказал офицер в беседе с РИА Новости.

По словам Марочко, больше всего в ЛНР зафиксировали переговоров на различных диалектах английского языка. Кроме того, при мониторинге радиочастот были перехвачены переговоры на немецком, французском, итальянском и польском языках, пишет РИА ФАН.

Ранее Марочко заявил, что наибольшую опасность в рядах ВСУ представляют военные, которые придерживаются «фашистской идеологии», напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаемникиВоенныеВСУЛНР
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