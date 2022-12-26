В ЛНР выявили в рядах ВСУ бойцов из 30 стран

«В ходе мониторинга радиочастот в зоне ответственности второго армейского корпуса на линии боевого соприкосновения выявлено присутствие иностранных граждан», — рассказал офицер в беседе с РИА Новости.

По словам Марочко, больше всего в ЛНР зафиксировали переговоров на различных диалектах английского языка. Кроме того, при мониторинге радиочастот были перехвачены переговоры на немецком, французском, итальянском и польском языках, пишет РИА ФАН.

Ранее Марочко заявил, что наибольшую опасность в рядах ВСУ представляют военные, которые придерживаются «фашистской идеологии», напоминает Ura.ru.

