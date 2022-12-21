Путин заявил, что ситуация в ЛНР остается весьма сложной
Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, где заявил о том, что ситуация в ЛНР остается весьма сложной. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Прежде всего, ключевым является вопрос безопасности людей, отметил Путин.
Обсуждалась ситуация с угольной отраслью в республике. Врио руководителя ЛНР заявил о нерентабельности отрасли, так как многие работники принимают участие в боевых действиях. Путин обещал поддержать производство.
Ранее президент России Владимир Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки, мобилизации, социальной и правовой защиты участников специальной военной операции (СВО), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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