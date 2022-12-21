Путин заявил, что ситуация в ЛНР остается весьма сложной

Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, где заявил о том, что ситуация в ЛНР остается весьма сложной. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Прежде всего, ключевым является вопрос безопасности людей, отметил Путин.

Пушилин заявил Путину о проблемах с водоснабжением в ДНР

Обсуждалась ситуация с угольной отраслью в республике. Врио руководителя ЛНР заявил о нерентабельности отрасли, так как многие работники принимают участие в боевых действиях. Путин обещал поддержать производство.

Ранее президент России Владимир Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки, мобилизации, социальной и правовой защиты участников специальной военной операции (СВО), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ДонбассЛНРВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры