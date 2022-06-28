В ЛНР сообщили об ударе ВСУ американской РСЗО HIMARS
Украинские войска впервые применили американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, атаковав населенный пункт Перевальск. Об этом сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07.20 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS (1 ракета)», — указывается в Telegram-канале ведомства.
Системы HIMARS вошли в последний пакет американской военной помощи Киеву. По данным Пентагона, Украина должна была получить четыре РСЗО, пишет RT. О поступлении HIMARS на вооружение украинских войск стало известно 23 июня, напоминает телеканал «360».
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