В ЛНР сообщили об ударе ВСУ американской РСЗО HIMARS

Украинские войска впервые применили американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, атаковав населенный пункт Перевальск. Об этом сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07.20 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS (1 ракета)», — указывается в Telegram-канале ведомства.

Системы HIMARS вошли в последний пакет американской военной помощи Киеву. По данным Пентагона, Украина должна была получить четыре РСЗО, пишет RT. О поступлении HIMARS на вооружение украинских войск стало известно 23 июня, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеУкраинаЛНР
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