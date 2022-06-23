Глава Минобороны Украины заявил о доставке в страну ракетных комплексов HIMARS

Министр обороны Украины Алексей Резников в своих соцсетях сообщил о прибытии в страну американских ракетных комплексов HIMARS.

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Глава украинского оборонного ведомства поблагодарил за это Министра обороны США Ллойда Остина.

«HIMARS прибыли на Украину. Спасибо моим американским коллегам и друзьям за эти мощные инструменты!» - написал Резников.

Ранее Резников заявил, что береговая линия обороны Украины была усилена американскими комплексами Harpoon, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСШАРакетаВооружениеУкраина
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