Глава Минобороны Украины заявил о доставке в страну ракетных комплексов HIMARS
23 июня 202215:03
Министр обороны Украины Алексей Резников в своих соцсетях сообщил о прибытии в страну американских ракетных комплексов HIMARS.
Глава украинского оборонного ведомства поблагодарил за это Министра обороны США Ллойда Остина.
«HIMARS прибыли на Украину. Спасибо моим американским коллегам и друзьям за эти мощные инструменты!» - написал Резников.
Ранее Резников заявил, что береговая линия обороны Украины была усилена американскими комплексами Harpoon, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru