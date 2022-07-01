В ЛНР сообщили об обстреле города Ровеньки из системы HIMARS
Украинские военные обстреляли город Ровеньки в Луганской народной республике из американской системы залпового огня М142 HIMARS. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
По данным представителей республики, утром по городу выпустили две ракеты.
Ранее ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS город Перевальск. Позже стало известно, что снаряд оснащен кассетной боевой частью. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было.
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