В ЛНР сообщили об обстреле города Ровеньки из системы HIMARS

По данным представителей республики, утром по городу выпустили две ракеты.

Ранее ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS город Перевальск. Позже стало известно, что снаряд оснащен кассетной боевой частью. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

