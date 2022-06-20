В ЛНР сообщили о серьезных потерях польских военных в Камышевахе

«Мы отчетливо слышим польскую речь и команды. Кроме того, они активно применяют свои бесшумные 60-мм минометы, а также дроны с подвесными бомбами», — цитирует военнослужащего РИА Новости.

Как отметил комполка, в Камышевахе действует хорошо организованный отряд военных из Польши. Однако бойцы понесли серьезные потери, пишет RT.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о значительных потерях украинских войск. По данным военного ведомства, за месяц только 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла более 2100 человек убитыми и ранеными, отмечает телеканал «360».

