В ЛНР сообщили о росте числа дезертиров в ВСУ из-за заявления о потерях украинской армии
Украинские военнослужащие начали самовольно покидать свои позиции в зоне проведения спецоперации после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях ВСУ. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что потери украинской армии составили «свыше 100 тыс. военных убитыми». Через некоторое время эту фразу вырезали из письменного заявления главы ЕК и видеоверсии обращения, размещенной в Twitter фон дер Ляйен, пишет «Свободная пресса».
Как отметил Марочко, скандал вокруг потерь украинской стороны негативно отразился на морально-психологическом состоянии военных.
«Возросло количество саботажей, самовольного оставления позиций, пререканий с командованием и неуставных взаимоотношений. Также увеличилось [число] фактов употребления наркотических и алкогольных веществ», — рассказал офицер НМ ЛНР в беседе с ТАСС.
Кроме того, Марочко сообщил о росте социального напряжения в украинском обществе. По его словам, родственники солдат ВСУ начали «штурмовать» военкоматы в своих городах, несмотря на угрозы ареста.
Ранее офицер НМ ЛНР рассказал о панических настроениях среди украинских военных, базирующихся в районе Артемовска, из-за отсутствия приказа об эвакуации, напоминает РИА ФАН.
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