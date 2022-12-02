В ЛНР сообщили о росте числа дезертиров в ВСУ из-за заявления о потерях украинской армии

Ранее фон дер Ляйен заявила, что потери украинской армии составили «свыше 100 тыс. военных убитыми». Через некоторое время эту фразу вырезали из письменного заявления главы ЕК и видеоверсии обращения, размещенной в Twitter фон дер Ляйен, пишет «Свободная пресса».

Как отметил Марочко, скандал вокруг потерь украинской стороны негативно отразился на морально-психологическом состоянии военных.

«Возросло количество саботажей, самовольного оставления позиций, пререканий с командованием и неуставных взаимоотношений. Также увеличилось [число] фактов употребления наркотических и алкогольных веществ», — рассказал офицер НМ ЛНР в беседе с ТАСС.

Кроме того, Марочко сообщил о росте социального напряжения в украинском обществе. По его словам, родственники солдат ВСУ начали «штурмовать» военкоматы в своих городах, несмотря на угрозы ареста.

Ранее офицер НМ ЛНР рассказал о панических настроениях среди украинских военных, базирующихся в районе Артемовска, из-за отсутствия приказа об эвакуации, напоминает РИА ФАН.

