Вооруженные силы Украины пытаются организовать наступление по всему фронту вдоль Луганской народной республики. Об этом заявил руководитель ЛНР Леонид Пасечник в ходе церемонии награждения в Луганске.

Он оценил обстановку как «очень напряженную», однако, при этом, призвал не паниковать и заверил, что союзные силы обеспечивают безопасность. По словам Пасечника, фактически, подразделения ВСУ дислоцируются у границ ЛНР.

По мнению Пасечника, контрнаступление украинской стороны так или иначе будет остановлено. После этого будет продолжен процесс «денацификации и демилитаризации Украины», заметил глава ЛНР. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», накануне он выразил уверенность в скором завершении конфликта и установлении мира в Донбассе.

