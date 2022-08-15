В ЛНР рассказали о блокировании союзными войсками Северска

Союзные войска заблокировали с трех сторон город Северск в Донецкой народной республике. Об этом сообщил посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник.

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«Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трёх сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что под Северском бойцы спецподразделения «Ахмат» заняли стратегически важную позицию, напоминает RT. По его словам, чеченские бойцы ведут зачистку зеленой зоны в окрестностях города.

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ФОТО: РИА Новости
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