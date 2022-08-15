В ЛНР рассказали о блокировании союзными войсками Северска

«Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трёх сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что под Северском бойцы спецподразделения «Ахмат» заняли стратегически важную позицию, напоминает RT. По его словам, чеченские бойцы ведут зачистку зеленой зоны в окрестностях города.

