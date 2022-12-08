В ЛНР рассказали, как ВСУ обстреляли свою же ротно-тактическую группу

Украинские военные попали под огонь своей же артиллерии во время очередной попытки наступления на сватовском направлении в Донбассе. Об этом сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

Марочко: ВСУ ежедневно теряют около батальона солдат на артемовском направлении

«При очередной попытке вооруженных формирований Украины прорвать нашу линию обороны на сватовском направлении ротно-тактическая группа противника вошла в зону поражения собственной артиллерии», — отметил офицер.

В результате часть сил и средств ВСУ была уничтожена, оставшиеся силовики вернулись на исходный рубеж.

Марочко допустил, что причиной инцидента могла стать несогласованность действий с артподразделениями или проблемы со связью, пишет RT.

Ранее офицер НМ ЛНР заявил, что украинским командирам разрешили применять исключительную меру наказания — расстрел — в отношении солдат ВСУ, не желающих участвовать в боевых действиях, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЛНРВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры