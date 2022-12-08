В ЛНР рассказали, как ВСУ обстреляли свою же ротно-тактическую группу
Украинские военные попали под огонь своей же артиллерии во время очередной попытки наступления на сватовском направлении в Донбассе. Об этом сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«При очередной попытке вооруженных формирований Украины прорвать нашу линию обороны на сватовском направлении ротно-тактическая группа противника вошла в зону поражения собственной артиллерии», — отметил офицер.
В результате часть сил и средств ВСУ была уничтожена, оставшиеся силовики вернулись на исходный рубеж.
Марочко допустил, что причиной инцидента могла стать несогласованность действий с артподразделениями или проблемы со связью, пишет RT.
Ранее офицер НМ ЛНР заявил, что украинским командирам разрешили применять исключительную меру наказания — расстрел — в отношении солдат ВСУ, не желающих участвовать в боевых действиях, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 935 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 794 / сут.
- Узбекистан отказался от инициативы России по созданию «тройственного газового союза»
- Российский посол заявил о вмешательстве США и НАТО в дела Ирака
- Бастрыкин: СК нуждается в праве арестовывать имущество до суда
- В ЛНР рассказали, как ВСУ обстреляли свою же ротно-тактическую группу
- Минздрав опроверг включение России в топ стран по распространению ВИЧ
- Россиян обяжут проверять газовое оборудование в квартирах
- Пушков заявил об ответственности Запада за переход украинского кризиса в военную фазу
- «Дайте выговориться»: сотрудникам ГИБДД дали рекомендации по общению с агрессивными гражданами
- СМИ: Среди обеих партий конгресса США возрастает поддержка России
- Правительство не поддержало законопроект о введении 13-й пенсии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru