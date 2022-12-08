В ЛНР рассказали, как ВСУ обстреляли свою же ротно-тактическую группу

СК РФ: Около 72 тысяч чиновников осуждены за коррупцию с 2011 года CNN: Киев запрашивал у США кассетные боеприпасы Минздрав опроверг попадание РФ в топ-5 стран по распространению ВИЧ Директор школы в Нижневартовске уволен после поножовщины среди учеников Небольшой снег и до – 5 °C ожидаются сегодня в Москве