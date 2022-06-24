В ЛНР перехватили нацеленную на администрацию главы республики «Точку-У»

Украинские войска попытались нанести удар ракетным комплексом «Точка-У», по Луганску. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

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По словам представителя ЛНР, ракету удалось перехватить на подлете, пишет Ura.ru. Средства ПВО сбили снаряд в районе населенного пункта Тепличное, отмечает RT.

«Исходя из траектории полета и расчетным данным, целью была Администрация Главы Луганской Народной Республики», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

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