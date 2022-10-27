В ЛНР отбили атаку бойцов нацбатальона «Кракен» в районе Сватово

Российские военные отразили попытку иностранных бойцов в составе украинского националистического формирования «Кракен» прорвать оборону в районе Сватово. Об этом сообщил полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев в эфире Первого канала.

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«Сегодня и вчера были попытки прорвать нашу оборону, это иностранный легион, бойцы национального подразделения "Кракен" предприняли попытку прорыва позиции русской армии по трем разным направлениям в районе Сватово», — рассказал Киселев.

По словам полковника, у противника «ничего не пошло по плану», иностранцы понесли большие потери.

Еще одна группа бойцов, собранная преимущественно из выходцев из Восточной Европы, попыталась вклиниться в оборону в районе Лозовой; противника накрыли огнем. Третья группа иностранцев была обнаружена передовыми авианаводчиками.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЛНР
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