Пушилин рассказал об уничтожении плацдарма ВСУ на Краснолиманском направлении

Плацдарм украинских войск уничтожен на восточном берегу реки Жеребец на краснолиманском направлении. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

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По словам политика, обстановка на этом направлении динамично меняется.

«Там 20-я армия отражала атаки противника несколько дней подряд, сейчас была возможность перейти уже в контрнаступление и выбить противника уже из населенных пунктов Макеевка Краснолиманского района, Новосадовое», — рассказал Пушилин.

Как отметил врио главы ДНР, был уничтожен плацдарм противника на восточном берегу Жеребца, откуда украинские силы пытались взять под контроль трассу Кременная-Сватово.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУДНРДенис Пушилин
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