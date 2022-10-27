Пушилин рассказал об уничтожении плацдарма ВСУ на Краснолиманском направлении

По словам политика, обстановка на этом направлении динамично меняется.

«Там 20-я армия отражала атаки противника несколько дней подряд, сейчас была возможность перейти уже в контрнаступление и выбить противника уже из населенных пунктов Макеевка Краснолиманского района, Новосадовое», — рассказал Пушилин.

Как отметил врио главы ДНР, был уничтожен плацдарм противника на восточном берегу Жеребца, откуда украинские силы пытались взять под контроль трассу Кременная-Сватово.

