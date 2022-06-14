В ЛНР опровергли сообщение Киева об организации эвакуации гражданских с северодонецкого «Азота»
Заявления Киева о попытках организовать эвакуацию мирных жителей с предприятия «Азот» в Северодонецке — ложь, украинские боевики сами взорвали мост при отступлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
Военный подчеркнул, что людей фактически держат в заложниках и не отпускают на сторону, контролируемую союзными силами.
«Украина сейчас пытается договориться о том, чтобы эвакуировать этих людей на подконтрольную себе территорию, но хочу отметить, что это абсолютно не соответствует действительности, поскольку буквально вчера был взорван украинскими националистами последний мост», — цитирует подполковника РИА Новости.
Марочко отметил, что для безопасной эвакуации мирного населения необходимы зеленые коридоры в сторону населенного пункта Сватово, однако Киеву «видимо, это не нужно».
Ранее в ЛНР заявляли, что на территории «Азота» блокирована группировка украинских бойцов, напоминает телеканал «360». На предприятии также находятся мирные жители, здесь могут оставаться до 500 человек, отмечает «Свободная пресса».
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