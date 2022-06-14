В ЛНР опровергли сообщение Киева об организации эвакуации гражданских с северодонецкого «Азота»

Заявления Киева о попытках организовать эвакуацию мирных жителей с предприятия «Азот» в Северодонецке — ложь, украинские боевики сами взорвали мост при отступлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

Военный подчеркнул, что людей фактически держат в заложниках и не отпускают на сторону, контролируемую союзными силами.

Минобороны: ВСУ взорвали мост через Северский Донец

«Украина сейчас пытается договориться о том, чтобы эвакуировать этих людей на подконтрольную себе территорию, но хочу отметить, что это абсолютно не соответствует действительности, поскольку буквально вчера был взорван украинскими националистами последний мост», — цитирует подполковника РИА Новости.

Марочко отметил, что для безопасной эвакуации мирного населения необходимы зеленые коридоры в сторону населенного пункта Сватово, однако Киеву «видимо, это не нужно».

Ранее в ЛНР заявляли, что на территории «Азота» блокирована группировка украинских бойцов, напоминает телеканал «360». На предприятии также находятся мирные жители, здесь могут оставаться до 500 человек, отмечает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: sd.ua
ТЕГИ:ЭвакуацияЛНРУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры