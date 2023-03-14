В ЛНР обнаружили передающий разведданные радиозонд украинских диверсантов

Радиозонд, с помощью которого украинские диверсанты передавали разведданные о российских военных, обнаружили в Луганской народной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

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«В результате комплексной работы росгвардейцы выявили место выхода на связь спутникового комплекса "Иридиум". Координаты были переданы подразделению спецназа Росгвардии», — отмечается в сообщении.

Разведчики ведомства обнаружили прибор, который, по предварительной информации, является метеозондом. Предположительно, противник адаптировал устройство для передачи данных разведки.

Росгвардия передала зонд для изучения взаимодействующим органам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРРосгвардия
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