В ЛНР допустили атаки украинских войск в районе Кременной
Украина может начать атаки на кременском направлении в Донбассе, считает офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко. Об этом военный заявил в беседе с РИА Новости.
«Украинское командование из-за географического расположения Кременной рассматривает данное направление как приоритетное для штурма», — подчеркнул Марочко.
По словам офицера, местность на этом направлении — в частности, хвойные леса — можно использовать для маскировки техники. Также Марочко отметил, что наступательные действия противника возможны сразу с северо-запада, запада и юго-запада от населенного пункта, сообщает телеканал «360».
Ранее офицер НМ ЛНР сообщил, что Киев перебрасывает в район Кременной штурмовые группы из иностранных наемников и обученных за рубежом военных, пишет RT.
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