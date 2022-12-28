В ЛНР допустили атаки украинских войск в районе Кременной

Украина может начать атаки на кременском направлении в Донбассе, считает офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко. Об этом военный заявил в беседе с РИА Новости.

Марочко заявил о переброске Киевом штурмовых групп в район Кременной

«Украинское командование из-за географического расположения Кременной рассматривает данное направление как приоритетное для штурма», — подчеркнул Марочко.

По словам офицера, местность на этом направлении — в частности, хвойные леса — можно использовать для маскировки техники. Также Марочко отметил, что наступательные действия противника возможны сразу с северо-запада, запада и юго-запада от населенного пункта, сообщает телеканал «360».

Ранее офицер НМ ЛНР сообщил, что Киев перебрасывает в район Кременной штурмовые группы из иностранных наемников и обученных за рубежом военных, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУЛНР
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