Марочко заявил о переброске Киевом штурмовых групп в район Кременной

«В район населенного пункта Кременная отмечена переброска штурмовых групп, состоящих из подготовленных за рубежом украинцев и иностранных наемников», - рассказал офицер в беседе с РИА Новости.

Как отметил Марочко, при попытке прорыва российской линии обороны подразделения противника понесли потери и откатились на ранее занимаемые позиции, сообщает РЕН ТВ. Сейчас ВСУ ведут перегруппировку и восполняют потери, по имеющимся разведданным, далее противник может возобновить наступление на этом участке фронта.

Ранее в МВД ЛНР заявили, что за последние сутки ВСУ потеряли более 60 человек и около 10 единиц легкой бронированной техники в районе Кременной, напоминает телеканал «360».

