Марочко заявил о переброске Киевом штурмовых групп в район Кременной

Украина перебрасывает штурмовые группы в район Кременной в Луганской народной республике, чтобы восполнить потери ВСУ. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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«В район населенного пункта Кременная отмечена переброска штурмовых групп, состоящих из подготовленных за рубежом украинцев и иностранных наемников», - рассказал офицер в беседе с РИА Новости.

Как отметил Марочко, при попытке прорыва российской линии обороны подразделения противника понесли потери и откатились на ранее занимаемые позиции, сообщает РЕН ТВ. Сейчас ВСУ ведут перегруппировку и восполняют потери, по имеющимся разведданным, далее противник может возобновить наступление на этом участке фронта.

Ранее в МВД ЛНР заявили, что за последние сутки ВСУ потеряли более 60 человек и около 10 единиц легкой бронированной техники в районе Кременной, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУЛНР
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