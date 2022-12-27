Марочко заявил о переброске Киевом штурмовых групп в район Кременной
Украина перебрасывает штурмовые группы в район Кременной в Луганской народной республике, чтобы восполнить потери ВСУ. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«В район населенного пункта Кременная отмечена переброска штурмовых групп, состоящих из подготовленных за рубежом украинцев и иностранных наемников», - рассказал офицер в беседе с РИА Новости.
Как отметил Марочко, при попытке прорыва российской линии обороны подразделения противника понесли потери и откатились на ранее занимаемые позиции, сообщает РЕН ТВ. Сейчас ВСУ ведут перегруппировку и восполняют потери, по имеющимся разведданным, далее противник может возобновить наступление на этом участке фронта.
Ранее в МВД ЛНР заявили, что за последние сутки ВСУ потеряли более 60 человек и около 10 единиц легкой бронированной техники в районе Кременной, напоминает телеканал «360».
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