В Курской области уничтожили украинскую диверсионную группу

Российские военные ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силового ведомства РФ.

Диверсионная группа ВСУ была уничтожена в Курской области

«Бойцы 810 бригады морской пехоты ЧФ в ходе встречного стрелкового боя уничтожили в Курской области группу украинских разведчиков-диверсантов», — отметил собеседник агентства.

По его словам, была ликвидирована ДРГ из трех человек.

Ранее в Курской области задержали диверсантов, планировавших взрыв на территории нефтехранилища, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУДиверсияКурская Область

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