В Курской области уничтожили украинскую диверсионную группу
4 сентября 202410:09
Российские военные ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силового ведомства РФ.
«Бойцы 810 бригады морской пехоты ЧФ в ходе встречного стрелкового боя уничтожили в Курской области группу украинских разведчиков-диверсантов», — отметил собеседник агентства.
По его словам, была ликвидирована ДРГ из трех человек.
Ранее в Курской области задержали диверсантов, планировавших взрыв на территории нефтехранилища, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru