В Курской области против ВСУ применили устойчивый к РЭБ новый дрон

В Курской области против Вооруженных сил Украины был применён новый дрон России, против которого бесполезны существующие средства РЭБ, сообщает RT.

Новый беспилотник «Кукушка» разработали в Екатеринбурге

Как заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, беспилотник «Князь Вандал Новгородский» - собственная разработка новгородского научно-производственного центра «Ушкуйник», которая основана на «революционной технологии связи и управления».

Ранее стало известно, что у Украины появился беспилотник, способный долететь до Сибири, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры