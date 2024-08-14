В Курской области против ВСУ применили устойчивый к РЭБ новый дрон
14 августа 202402:33
В Курской области против Вооруженных сил Украины был применён новый дрон России, против которого бесполезны существующие средства РЭБ, сообщает RT.
Как заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, беспилотник «Князь Вандал Новгородский» - собственная разработка новгородского научно-производственного центра «Ушкуйник», которая основана на «революционной технологии связи и управления».
Ранее стало известно, что у Украины появился беспилотник, способный долететь до Сибири, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru