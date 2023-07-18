Новый беспилотник «Кукушка» разработали в Екатеринбурге

Отмечается, что дрон может атаковать позиции противника или вести разведку. «Кукушка» способна нести три боеприпаса на расстояние до 4 км и со скоростью до 65 км/ч.

По словам одного из создателей аппарата, у «Кукушки» два прототипа: один из них прошел испытания и готов к запуску, на второй в скором времени будет сделан патент.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал утвердить нацпроект по беспилотникам до 1 сентября 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

