Новый беспилотник «Кукушка» разработали в Екатеринбурге
Беспилотник для нужд спецоперации «Кукушка» разработали в Екатеринбурге, сообщил портал E1.ru.
Отмечается, что дрон может атаковать позиции противника или вести разведку. «Кукушка» способна нести три боеприпаса на расстояние до 4 км и со скоростью до 65 км/ч.
По словам одного из создателей аппарата, у «Кукушки» два прототипа: один из них прошел испытания и готов к запуску, на второй в скором времени будет сделан патент.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал утвердить нацпроект по беспилотникам до 1 сентября 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Bloomberg: В Европу может прийти жара до 50°C из-за «теплового взрыва» в Сахаре
- Аксенов считает Крымский мост самым быстрым способом добраться в Крым
- На машинно-тракторном дворе в Курской области после обстрела ВСУ произошел пожар
- Гарик Сукачев назвал проект «Я остаюсь» своей гражданской позицией
- У Линдси Лохан родился сын
- Новый беспилотник «Кукушка» разработали в Екатеринбурге
- Великобритания назвала спекуляцией обвинения в причастности к подрыву Крымского моста
- Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10%
- Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Зеленский опасается перспективы диалога РФ и США
- Полиция задержала мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru