В Курской области перешли ко второму этапу мобилизации

В Курской области завершился первый этап объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации, сообщает РИА Новости.

Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО

В пресс-службе регионального правительства агентству заявили, что область приступила ко второму этапу мобилизации.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе началась вторая волна мобилизации, областные власти «получили новое мобилизационное задание», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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