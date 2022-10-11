В Курской области перешли ко второму этапу мобилизации
11 октября 202218:41
В Курской области завершился первый этап объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе регионального правительства агентству заявили, что область приступила ко второму этапу мобилизации.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе началась вторая волна мобилизации, областные власти «получили новое мобилизационное задание», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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11 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru