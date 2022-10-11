Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил на военных полигонах Западного военного округа ход подготовки граждан, призванных несколько дней назад из российских регионов в ходе частичной мобилизации», - отмечается в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что Шойгу уделил особое внимание вопросам практической подготовки к ведению боевых действий в «подразделениях закрепления освобожденных территорий» в тыловых районах спецоперации.

Кроме того, министр поручил интенсифицировать практические занятия по всем военно-учетным специальностям в темное время суток, а также сосредоточиться на занятиях под руководством офицеров с боевым опытом, участвовавших в военной операции на Украине.

