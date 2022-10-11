Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО
Министр обороны Сергей Шойгу проверил, как проходит подготовка мобилизованных на полигонах Западного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил на военных полигонах Западного военного округа ход подготовки граждан, призванных несколько дней назад из российских регионов в ходе частичной мобилизации», - отмечается в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что Шойгу уделил особое внимание вопросам практической подготовки к ведению боевых действий в «подразделениях закрепления освобожденных территорий» в тыловых районах спецоперации.
Кроме того, министр поручил интенсифицировать практические занятия по всем военно-учетным специальностям в темное время суток, а также сосредоточиться на занятиях под руководством офицеров с боевым опытом, участвовавших в военной операции на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+13 969 / сут.
Умерли
388 тыс.+109 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+31 509 / сут.
- Депутат ГД: Мнение Пригожина о бесполезности российских депутатов ошибочно
- МИД Турции: Ереван и Баку подписали мирное соглашение
- Мэр Львова заявил, что почти треть города осталась без электроэнергии
- В Минцифры РФ опровергли информацию об утечке данных с «Госуслуг»
- Минобороны РФ: российские войска продолжили массированный удар по территории Украины
- Глава МИД Венгрии проведет переговоры с «Газпромом» и «Росатомом» в Москве
- Две делегации американских конгрессменов посетят Тайвань
- СМИ: В Евросоюзе обсуждают девятый пакет санкций против России
- Мурашко: Россия и Сирия планируют сотрудничать в сфере инфекционной безопасности
- Российские активы компании Nissan перейдут в собственность НАМИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru