Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО

Министр обороны Сергей Шойгу проверил, как проходит подготовка мобилизованных на полигонах Западного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил на военных полигонах Западного военного округа ход подготовки граждан, призванных несколько дней назад из российских регионов в ходе частичной мобилизации», - отмечается в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что Шойгу уделил особое внимание вопросам практической подготовки к ведению боевых действий в «подразделениях закрепления освобожденных территорий» в тыловых районах спецоперации.

Кроме того, министр поручил интенсифицировать практические занятия по всем военно-учетным специальностям в темное время суток, а также сосредоточиться на занятиях под руководством офицеров с боевым опытом, участвовавших в военной операции на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФМобилизацияСергей Шойгу
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