В Курской области отразили две контратаки ВСУ
Российская армия отразила две контратаки ВСУ в Курской области. Об этом сообщило Минобороны.
Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» сорвали попытку контрнаступательных действий противника в направлении Черкасской Конопельки и Уланка.
«Все атаки противника отражены», — подчеркнули в Минобороны.
В ходе отражения контрнаступления ВСУ потеряли более 200 человек и различную технику, в том числе восемь танков, пять боевых машин пехоты, 30 боевых бронированных машин.
Накануне Минобороны сообщило, что украинская армия потеряла в Курской области свыше 57 860 военнослужащих.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru