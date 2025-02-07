В Курской области отразили две контратаки ВСУ

Российская армия отразила две контратаки ВСУ в Курской области. Об этом сообщило Минобороны.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» сорвали попытку контрнаступательных действий противника в направлении Черкасской Конопельки и Уланка.

«Все атаки противника отражены», — подчеркнули в Минобороны.

В ходе отражения контрнаступления ВСУ потеряли более 200 человек и различную технику, в том числе восемь танков, пять боевых машин пехоты, 30 боевых бронированных машин.

Накануне Минобороны сообщило, что украинская армия потеряла в Курской области свыше 57 860 военнослужащих.

