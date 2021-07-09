В Крыму прошли учения с участием ракетно-пушечных комплексов

В Крыму состоялись учения зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-1» по уничтожению беспилотников, атакующих системы ПВО С-400. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

Отмечается, что учение было направлено на поиск и уничтожение воздушной цели на максимальном расстоянии от объектов прикрытия. Реальных пусков ракет не происходило, применялась имитация электронным способом.

Пентагон считает, что РФ не мешает учениям НАТО в Черном море

Параллельно проходят военные учения Sea Breeze в северо-западной части Черного моря под руководством НАТО. Они стартовали 28 июня и продлятся до 10 июля. Планируется, что учения станут наиболее масштабными за 20 лет, в них примут участие около 3 тысяч военных, в том числе из Украины.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль назвал армию Украины одной из самых мощных в Европе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымВоенные Учения
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