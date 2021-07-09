В Крыму прошли учения с участием ракетно-пушечных комплексов

Параллельно проходят военные учения Sea Breeze в северо-западной части Черного моря под руководством НАТО. Они стартовали 28 июня и продлятся до 10 июля. Планируется, что учения станут наиболее масштабными за 20 лет, в них примут участие около 3 тысяч военных, в том числе из Украины.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль назвал армию Украины одной из самых мощных в Европе.

