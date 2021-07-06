Пентагон считает, что РФ не мешает учениям НАТО в Черном море
Россия не мешает НАТО и их партнерам проводить военные учения Sea Breeze в Черном море. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби.
"Мне ничего не известно о каких-либо помехах учениям Sea Breeze от действий России", - передает слова министра РИА Новости.
Sea Breeze-2021 начались 28 июня, учения будут идти до 10 июля. В них участвуют 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран-участниц альянса.
Ранее Украина неоднократно выражала беспокойство "агрессивными действиями" со стороны России в черноморском регионе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 378 / сут.
Умерли
139 тыс.+737 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+18 411 / сут.
- Пентагон считает, что РФ не мешает учениям НАТО в Черном море
- Защита экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико намерена обжаловать приговор суда
- В Минобороны ФРГ заявили о готовности НАТО к диалогу с Россией
- ВОЗ: Пандемия COVID-19 находится на очень опасной стадии
- Одиннадцать подростков получили вакцины от COVID-19 в Москве
- Резкий скачок заражений COVID-19 зафиксировали в Греции
- В Екатеринбурге неизвестные устроили стрельбу
- Толстой высказался об инциденте с уходом российской делегации с заседания ПА ОБСЕ
- Ревакцинация от коронавируса началась в Ленинградской области
- Белый дом: США и Россия ведут переговоры по кибербезопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru