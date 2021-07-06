Пентагон считает, что РФ не мешает учениям НАТО в Черном море

"Мне ничего не известно о каких-либо помехах учениям Sea Breeze от действий России", - передает слова министра РИА Новости.

Sea Breeze-2021 начались 28 июня, учения будут идти до 10 июля. В них участвуют 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран-участниц альянса.

Ранее Украина неоднократно выражала беспокойство "агрессивными действиями" со стороны России в черноморском регионе.