Пентагон считает, что РФ не мешает учениям НАТО в Черном море

Россия не мешает НАТО и их партнерам проводить военные учения Sea Breeze в Черном море. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби.

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"Мне ничего не известно о каких-либо помехах учениям Sea Breeze от действий России", - передает слова министра РИА Новости.

Sea Breeze-2021 начались 28 июня, учения будут идти до 10 июля. В них участвуют 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран-участниц альянса.

Ранее Украина неоднократно выражала беспокойство "агрессивными действиями" со стороны России в черноморском регионе.

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ФОТО: ФСБ РФ
ТЕГИ:Черное МореВоенные УченияНАТОРоссияСША
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