В Крыму призвали не выкладывать в интернет работу ПВО

Не нужно снимать и публиковать работу систем ПВО, сообщил в Telegram советник главы Крыма Олег Крючков.

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С таким призывом он обратился к жителям республики. «Доверяем только официальной информации. Фиксируем вражеские вбросы. Все нормально», — написал он.

Ранее стало известно, что законопроекты, запрещающие публикацию данных о расположении и работе российских военных и атаках на территорию России, вероятно, не будут вносить на рассмотрение Госдумы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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