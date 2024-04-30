В Крыму призвали не выкладывать в интернет работу ПВО

С таким призывом он обратился к жителям республики. «Доверяем только официальной информации. Фиксируем вражеские вбросы. Все нормально», — написал он.

Ранее стало известно, что законопроекты, запрещающие публикацию данных о расположении и работе российских военных и атаках на территорию России, вероятно, не будут вносить на рассмотрение Госдумы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

