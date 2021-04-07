В Кремле ответили насчет зарубежных участников парада Победы
Приглашать зарубежных участников на Парад Победы 9 мая в Москве не планируется, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В остальном мероприятие пройдет в обычном режиме с ограничениями, которые могут ввести санитарные власти из-за распространения коронавируса.
«Год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников. В остальном будет «обычный режим» приглашения гостей, однако с теми нюансами, которые уже ближе к дате проведения мероприятия будут обусловлены санитарными нормами», - ответил Песков на вопрос о рассылке приглашений иностранным лидерам на парад Победы в этом году.
Накануне пресс-секретарь президента на встрече с журналистами заявлял, что решение о ношении масок участниками парада пока не принято.
Ранее в Министерстве обороны РФ объявили график репетиций Парада Победы.
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