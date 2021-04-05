В Минобороны РФ объявили график репетиций Парада Победы

Первая репетиция Парада Победы прошла 5 апреля в подмосковном Алабине, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что всего военнослужащие парадных расчетов проведут здесь 12 совместных тренировок. Кроме этого, ночные тренировки Парада Победы пройдут в Москве 29 апреля и 4 мая, а 7 мая состоится генеральная репетиция на Красной площади.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что торжественные мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в 377 городах и населённых пунктах страны, сообщает RT. По его словам, Парады Победы, кроме Москвы, пройдут ещё в 27 городах.

