В Кремле не подтвердили подлинность кадров пожара на крейсере «Москва»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели фото и видео, предположительно, пожара на крейсере «Москва», сообщает РИА Новости.
По его словам, в администрации главы государства не могут подтвердить их подлинность.
«Мы, действительно, видели кадры, но насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем», - заключил представитель Кремля.
Ранее в Минобороны России заявили, что крейсер «Москва», на котором в результате пожара произошла детонация боезапаса, затонул при буксировке в условиях шторма, сообщает RT.
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