В Кремле не подтвердили подлинность кадров пожара на крейсере «Москва»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели фото и видео, предположительно, пожара на крейсере «Москва», сообщает РИА Новости.

Песков заявил, что Путин не планирует обсуждать ситуацию с крейсером «Москва»

По его словам, в администрации главы государства не могут подтвердить их подлинность.

«Мы, действительно, видели кадры, но насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем», - заключил представитель Кремля.

Ранее в Минобороны России заявили, что крейсер «Москва», на котором в результате пожара произошла детонация боезапаса, затонул при буксировке в условиях шторма, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КораблиПожарВМФ РФДмитрий Песков
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