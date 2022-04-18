В Кремле не подтвердили подлинность кадров пожара на крейсере «Москва»

По его словам, в администрации главы государства не могут подтвердить их подлинность.



«Мы, действительно, видели кадры, но насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем», - заключил представитель Кремля.

Ранее в Минобороны России заявили, что крейсер «Москва», на котором в результате пожара произошла детонация боезапаса, затонул при буксировке в условиях шторма, сообщает RT.