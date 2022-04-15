Песков заявил, что Путин не планирует обсуждать ситуацию с крейсером «Москва»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема происшествия с крейсером «Москва» к повестке Кремля не относится, сообщает ТАСС.
По его словам, Владимир Путин в ближайшее время не планирует проводить совещание по обстоятельствам случившегося.
Он также добавил, что анализ инцидента является прерогативой Минобороны РФ.
«Это только у военных. Вы же можете письменно отправить запрос», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее в Минобороны России заявили, что крейсер «Москва», на котором в результате пожара произошла детонация боезапаса, затонул при буксировке в условиях шторма, сообщает RT.
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