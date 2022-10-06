В Киеве призвали «миротворцев» не решать судьбу Украины

Подоляк назвал такие инициативы фантазиями, не стоящими того, чтобы тратить время на их обсуждение. Он также заявил, что украинский народ не даст воплотить такие планы в жизнь.

Ранее Илон Маск предложил оставить Крым России, чтобы разрешить российско-украинский конфликт. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

