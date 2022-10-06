В Киеве призвали «миротворцев» не решать судьбу Украины
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк обвинил «миротворцев» в попытках решить судьбу Украины без учета мнения самой страны. Об этом политик высказался на своей странице в Twitter.
Подоляк назвал такие инициативы фантазиями, не стоящими того, чтобы тратить время на их обсуждение. Он также заявил, что украинский народ не даст воплотить такие планы в жизнь.
Ранее Илон Маск предложил оставить Крым России, чтобы разрешить российско-украинский конфликт. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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