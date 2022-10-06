В Киеве призвали «миротворцев» не решать судьбу Украины

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк обвинил «миротворцев» в попытках решить судьбу Украины без учета мнения самой страны. Об этом политик высказался на своей странице в Twitter.

В США раскритиковали Зеленского за реакцию на идеи Маска

Подоляк назвал такие инициативы фантазиями, не стоящими того, чтобы тратить время на их обсуждение. Он также заявил, что украинский народ не даст воплотить такие планы в жизнь.

Ранее Илон Маск предложил оставить Крым России, чтобы разрешить российско-украинский конфликт. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры