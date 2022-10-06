В США раскритиковали Зеленского за реакцию на идеи Маска

Американский аналитик Саагар Энджети раскритиковал позицию украинского лидера Владимира Зеленского по инициативам, высказанным миллиардером Илоном Маском, сообщает «РЕН ТВ».

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По его словам, предприниматель выдвинул сложное дипломатическое решение конфликта вместо ядерной войны, при этом президент Украины обвиняет его в поддержке Москвы лишь за такое предложение. «Медиа и внешнеполитическая элита теперь будет вторить Зеленскому», - заявил эксперт.

3 октября Маск опубликовал серию твитов, сначала предложив свои пункты по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, назвав Крым российским. Пост Маска менее чем за час набрал почти миллион просмотров. Затем миллиардер сделал опрос для пользователей Twitter, попросив ответить, должны ли жители Крыма и Донбасса сами решать, являются ли они частью РФ или Украины. Напоследок миллиардер признал, что Украина «не сможет победить Россию», поскольку ее население в три раза меньше.

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал Маска.

Украинский лидер Владимир Зеленский также отреагировал на твиты миллиардера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаИлон МаскВладимир Зеленский
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