По его словам, предприниматель выдвинул сложное дипломатическое решение конфликта вместо ядерной войны, при этом президент Украины обвиняет его в поддержке Москвы лишь за такое предложение. «Медиа и внешнеполитическая элита теперь будет вторить Зеленскому», - заявил эксперт.

3 октября Маск опубликовал серию твитов, сначала предложив свои пункты по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, назвав Крым российским. Пост Маска менее чем за час набрал почти миллион просмотров. Затем миллиардер сделал опрос для пользователей Twitter, попросив ответить, должны ли жители Крыма и Донбасса сами решать, являются ли они частью РФ или Украины. Напоследок миллиардер признал, что Украина «не сможет победить Россию», поскольку ее население в три раза меньше.

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал Маска.

Украинский лидер Владимир Зеленский также отреагировал на твиты миллиардера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

