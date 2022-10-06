В США раскритиковали Зеленского за реакцию на идеи Маска
Американский аналитик Саагар Энджети раскритиковал позицию украинского лидера Владимира Зеленского по инициативам, высказанным миллиардером Илоном Маском, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, предприниматель выдвинул сложное дипломатическое решение конфликта вместо ядерной войны, при этом президент Украины обвиняет его в поддержке Москвы лишь за такое предложение. «Медиа и внешнеполитическая элита теперь будет вторить Зеленскому», - заявил эксперт.
3 октября Маск опубликовал серию твитов, сначала предложив свои пункты по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, назвав Крым российским. Пост Маска менее чем за час набрал почти миллион просмотров. Затем миллиардер сделал опрос для пользователей Twitter, попросив ответить, должны ли жители Крыма и Донбасса сами решать, являются ли они частью РФ или Украины. Напоследок миллиардер признал, что Украина «не сможет победить Россию», поскольку ее население в три раза меньше.
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал Маска.
Украинский лидер Владимир Зеленский также отреагировал на твиты миллиардера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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