В Киеве пообещали показать результаты контрнаступления ВСУ в августе-сентябре

Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью газете Guardian сравнил контрнаступление украинских Вооружённых сил (ВСУ) с созреванием плодов.

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По его словам, результаты действий украинских войск станут видны в августе или сентябре.

«Нельзя есть неспелые фрукты. А если вы знаете, какая погода на Украине, то знаете, когда созревает большая часть плодов: август и сентябрь», - подчеркнул Данилов.

Он добавил, мировые СМИ раздули ситуацию с контрнаступлением, однако это «не спортивные соревнования» и постоянное давление с целью показать результаты бесполезно.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Реймонд Макговерн в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил, что украинская армия может потерпеть полное поражение в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети/danilov.oleksiy
ТЕГИ:НаступлениеСпецоперацияВСУСНБО Украины

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