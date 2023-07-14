В Киеве пообещали показать результаты контрнаступления ВСУ в августе-сентябре

По его словам, результаты действий украинских войск станут видны в августе или сентябре.

«Нельзя есть неспелые фрукты. А если вы знаете, какая погода на Украине, то знаете, когда созревает большая часть плодов: август и сентябрь», - подчеркнул Данилов.

Он добавил, мировые СМИ раздули ситуацию с контрнаступлением, однако это «не спортивные соревнования» и постоянное давление с целью показать результаты бесполезно.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Реймонд Макговерн в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил, что украинская армия может потерпеть полное поражение в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

